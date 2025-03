Pagelle Italia-Germania 1-2 | voti e tabellino azzurri ribaltati nel primo atto di Nations League

Leggi su Sportface.it

L’si illude a San Siro e viene poi riportata alla realtà da unapiù solida e più avanti. Aglinon basta il gol del vantaggio di Tonali, perché nella ripresa arriva il ribaltone tutto basato sulla fisicità dei tedeschi, che pareggiano i conti con Kleindienst e poi sugli sviluppi di un piazzato si regalano la vittoria deldei due atti grazie a Goretzka. Adesso sarà dura per i ragazzi di Spalletti farsi strada in, questo perché domenica la Nazionale dovrà vincere con un gol di scarto per andare ai supplementari e con almeno due reti in più dei rivali all’attivo per qualificarsi alle Final Four di giugno.Dopo un ricordo di Bruno Pizzul sul maxischermo, e in seguito ai vergognosi fischi incrociati ai due inni da parte prima dei tifosi di casa al Meazza per quello tedesco e poi dal settore ospiti sull’inno di Mameli, si parte e l’avvio della Nazionale è positivo.