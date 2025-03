Spazionapoli.it - Osimhen, la Juventus prova lo scambio: la risposta del Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Colpo, lalodi calciomercato per il bomber ora al Galatasaray: arriva la risposta del Napoli.Non si fermano le indiscrezioni sull’asse Napoli–. Il sogno dei torinesi resta Victor, bomber ora al Galatasaray ma di proprietà partenopea. Su di lui ci sono però anche le attenzioni di Arsenal, Manchester United e Chelsea. Dalla sua cessione De Laurentiis ricaverà ulteriori fondi per finanziare il calciomercato della prossima estate.L’obiettivo sarà quello di consegnare a Conte una rosa profonda e capace di competere in almeno tre competizioni in contemporanea. Il patron napoletano, spesso restio a cedere i suoi talenti alle dirette concorrenti italiane, avrebbe già risposto all’ipotesi dicon la.Napoli, no alla Juve alloperI rapporti tra Napoli eultimamente sembrano più gelidi del solito.