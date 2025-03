Ilnapolista.it - Osimhen ha già detto sì alla Juventus. La Gazzetta prova a sognare ma l’operazione resta complicata

ha giàsìma)Meglio non pensarestagione in corso, così lasi proietta sul futuro eper la. Guardare la realtà in effetti sarebbe troppo deprimente. Il futuro, secondo la, potrebbe chiamarsi Victoranche se tante sono le curve sulla strada tra il nigeriano e il club bianconero.Scrive la:Il reparto avanzato dellava quindi rifatto e il grande obiettivo del d.t. Giuntoli è Victor, la punta di diamante dello scudel Napoli nel 2022-2023. Considerando che il nazionale nigeriano guadagna 17,5 milioni di euro lordi all’anno e che è blindato da una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero,non è facile.