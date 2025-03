Osimhen con lo sconto | il piano per convincere il Napoli

Leggi su Sportface.it

L’attaccante nigeriano è prossimo a cambiare maglia dopo il prestito al Galatasaray. Ilattende novità.Victorsarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante attualmente al Galatasaray tornerà aa giugno, ma le chance di restare in Azzurro sono pressoché nulle dunque i partenopei dovranno trovare una soluzione.Il nigeriano ha fatto la storia diventando capocannoniere della Serie A vinta daldopo oltre 30 anni di attesa. Le parti si sono però lasciate in cattivi rapporti dunque per questo motivo è da escludere una sua permanenza al Maradona.Futuro, pronta l’offerta: ecco la cifraEcco che dunque si scatenata la corsa al centravanti nigeriano. Nonostante la stagione in Turchia, non proprio un campionato di grido, non sono calate le pretendenti perche dunque è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.