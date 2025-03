Thesocialpost.it - Orrore in ospedale: punta della fresa lasciata dai medici nel cranio della paziente

Un tragico incidente stradale, un lungo percorso di interventi chirurgici e una lunga battaglia legale che si è conclusa recentemente con un risarcimento aumentato. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la responsabilità dell’Careggi e del medico che operò una donna gravemente ferita in un incidente d’auto, riconoscendo un risarcimento di oltre 163mila euro per danni non patrimoniali, una cifra che supera di oltre cinque volte quella stabilita in primo grado.La vicendadonna, che all’epoca aveva 29 anni, ha avuto inizio nel 2002, quando un grave incidente automobilistico le causò fratture-facciali e altre ferite, tra cui la perdita di un braccio. Dopo un intervento d’urgenza, la donna subì diversi interventi chirurgici per ricostruire la zona maxillo-facciale.