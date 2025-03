Zon.it - Orria, 49enne detiene illegalmente materiale esplosivo

Il 19 marzo, ad(SA), i Carabinieri della Stazione di Gioi Cilento, con l'ausilio degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, dopo avere proceduto a perquisizione, hanno tratto in arresto per detenzione illecita die munizionamento un quarantanovenne del luogo che custodiva in un deposito di pertinenza dell'abitazione numerosi ordigni esplosivi artigianali, nonché cartucce di vario calibro.L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della prescritta convalida da parte del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania.Il procedimento si trova in fase di indagini ed il fondamento dell'ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel corso delle ulteriori fasi processuali.