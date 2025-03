Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche del weekend 22-23 marzo 2025

Fox rivela l'del fine settimana 22-23, concentrandosi su amore e salute. Il famoso astrologo mette in conto l'aspetto della Luna in Capricorno e ne trae le suesegno per segno. C'è chi è innamorato e brama tranquillità, e chi deve fare attenzione alle spese.Fox 22-23: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: siete innamorati ma bramate serenità. Evitate le polemiche previste nella giornata di domenica. Lavoro: ci saranno dei grattacapi da risolvere con calma e ragionevolezza, senza andare di fretta. Toro - Amore: eventuali perplessità sui legami che contano, a breve saranno sciolti. Lavoro: in arrivo una lieta notizia riguardo una faccenda legale, il denaro e la professione. Presto recupererete. Gemelli - Amore: una persona non dice tutta la verità ma in queste 48 ore potrete chiarire.