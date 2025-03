Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del giorno 22 marzo 2025

Cosa prevede l'diFox per il 22? In questo sabato la Luna transita in Capricorno, creando alcune complicazioni. Attraverso le indicazioni offerte dal famoso astrologo, è possibile limitare i pasticci astrologici. Approfondiamo lediFox di sabato 22, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.22Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Cerca di non correre troppo e di non fare tutto di fretta. La fretta potrebbe portarti a decisioni affrettate. Prenditi il tempo necessario per gestire le situazioni con calma e attenzione. Toro - Ci sono buone notizie all'orizzonte riguardo al lavoro e alle finanze. Presto potresti vedere un miglioramento. Con il Leone, è meglio evitare di esprimere dissensi immediatamente; aspetta il momento giusto.