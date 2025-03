Quotidiano.net - Oroscopo di oggi venerdì 21 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

, 21, l'offre un'analisi dettagliata per ognizodiacale. L'Ariete può contare sulla Luna in trigono per affrontare gli impegni con coraggio, mentre il Toro vivrà una giornata spensierata. I Gemelli dovranno gestire questioni pratiche con pazienza, e il Cancro è invitato a prestare attenzione alle relazioni personali. Il Leone deve fare ordine nelle iniziative professionali, mentre la Vergine si troverà ad affrontare imprevisti. La Bilancia desidera rompere la routine, lo Scorpione è stimolato da nuovi incontri, e il Sagittario riflette sulla professione. Il Capricorno affronta imprevisti con disinvoltura, l'Acquario sfrutta le intuizioni, e i Pesci devono fare attenzione ai segnali nelle relazioni.ariete21Le nostre idee sono spesso vincenti, ma ciò che fa la differenza è il coraggio di metterle in pratica:la Luna in trigono diverrà un buon alleato.