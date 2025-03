Velvetgossip.it - Oroscopo del weekend: Capricorno in libertà, Scorpione deve decidere, Bilancia chiarisce. Cancro atteso da sorprese

Leggi su Velvetgossip.it

Il fine settimana del 22 e 23 marzo 2025 si preannuncia ricco di eventi astrali significativi. Sabato, la Luna rimarrà nel segno del Sagittario, mentre domenica si trasferirà nel. Il Sole, nel frattempo, ha fatto il suo ingresso nell’Ariete, dove si trovano anche Mercurio e Venere, entrambi retrogradi. Marte continua il suo percorso in, Giove in Gemelli e Urano in Toro, mentre Saturno e Nettuno sono posizionati in Pesci. Questo scenario astrale porta con sé un dualismo: da un lato, il desiderio di trovare un equilibrio e raggiungere i propri obiettivi; dall’altro, l’esigenza di staccare la spina e ricaricare le energie per affrontare le sfide future.Il suggerimento per ilè chiaro: seguire il flusso delle emozioni.I segni di fuoco: passione e nuove opportunitàI segni di Fuoco vivranno un fine settimana caratterizzato da dinamismo.