Tutto.tv - Orlando cacciato da UeD dopo una segnalazione: interviene la redazione

Leggi su Tutto.tv

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è avvenuta la cacciata diBastianelli dal programma. Il tutto è avvenuto a seguito di alcune segnalazioni riportate da Tina Cipollari sul cavaliere. Il tutto, ovviamente, è accaduto in un clima piuttosto concitato. Tina Cipollari riporta unasua Uomini e DonneLa puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata parlando di Gemma Galgani. Maria De Filippi ha mandato in onda un post puntata della scorsa volta, in cui la dama ehanno avuto una discussione in quanto il cavaliere ha notato dei comportamenti differenti nella protagonista quando è in studio e quando i due sono da soli. Successivamente, poi, c’è stata un’esterna tra di loro, in cui non sono mancati i malumori, anche perchéha ammesso di essere interessato anche ad un’altra dama.