Ilrestodelcarlino.it - Orietta Berti, energia senza fine: “In viaggio da un palco all’altro E c’è un nuovo disco in arrivo”

?????? Le va di fare un titolo? “Viaggiando da un. La mia vita è questa, da un festival a un concerto. E questa grinta, questa voglia di migliorarsi in un lavoro bellissimo, ti fa avere sempre 20 anni”. Le note diche festeggia quest’anno i 60 anni di carriera sono trascinanti come i suoi tormentoni. Inutile citare le ultime hit – i vostri figli e nipoti canteranno ‘Mille’ o ‘teca italiana’ a squarciagola – dell’icona nazionale da Cavriago (provincia di Reggio Emilia, in val d’Enza), un’artista che ha attraversato stili e generi rimanendo sempre fedele al suo pubblico. “Che mi vuole bene, mi speno regali di qualsiasi tipo, dalle tazze ai cuscini”, racconta sorridendo al telefono. Evuole bene alla carta stampata? Assolutamente sì, come racconta lei riguardo al rapporto speciale tra il Resto del Carlino – che quest’anno festeggia i 140 anni di vita – e la sua famiglia.