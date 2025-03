Calcionews24.com - Oriali su Conte: «Piace perché è schietto, ma questo è stato anche un problema in passato»

Leggi su Calcionews24.com

Napoli, le parole di Gabrielesu Antonio, tecnico dei partenopei: «Si fa ben volere da tutti per la sua capacità di coinvolgere tutti» Gabriele, coordinatore dello staff tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc soffermandosi sull’importanza dell’allenatore per il successo di un club e, in particolare, sull’impatto di Antonio .