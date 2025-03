Ilnapolista.it - Oriali: «Conte? La sua schiettezza è un problema nel calcio dove ci sono tanti perdenti e bugiardi di successo»

Oggi su Radio Crc, radio partner della Ssc Napoli, è intervenuto in esclusiva il coordinatore dello staff tecnico del club azzurro, Lele.Leggi anche: Lele: «Stiamo con i piedi per terra, il nostro obiettivo inizialmente non era vincere il campionato»: «Il Napoli è in corsa per il titolo»Di seguito le sue parole:«Ultime partite di campionato? Siamo pronti a tutto. L’obiettivo all’inizio della stagione era quello di qualificarci per le coppe europee, preferibilmente dalla porta principale, fin qui mi sembra che non ci si possa lamentare. La squadra fino ad ora ha fatto molto bene e siamonti di quello che abbiamo fatto. La speranza è che i giocatori rientrino dalle loro rispettive nazionali in buone condizioni e senza nessun infortunio».«Devo essere sincero, se dicessi il contrario sarei un bugiardo: né io né il mister ci aspettavamo di trovarci in questa posizione in classifica a nove giornate dalla fine del campionato.