Oriali | Conte fuoriclasse per lo scudetto ci siamo anche noi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la pausa, il Napoli si prepara ad affrontare il rettilineo finale della stagione con nove partite decisive per scrivere il proprio destino. Lele, coordinatore dello staff tecnico del club azzurro, ha dichiarato a Radio CRC: “L’obiettivo iniziale era qualificarsi per le coppe europee, preferibilmente in modo diretto. Fino ad ora, non posche essere soddisfatti del nostro percorso. La speranza è che i giocatori tornino dalle rispettive nazionali in ottime condizioni fisiche, senza infortuni”.Napoli inaspettato in cima alla classifica?“Sarei un bugiardo se dicessi il contrario”, ha ammesso. “Non ci aspettavamo di trovarci così in alto a nove giornate dalla fine del campionato.arrivati con la convinzione di fare bene e la squadra ha risposto alle aspettative”.Il ruolo dinel successo del Napoliha sottolineato l’importanza di Antonioper il successo del club: “Un allenatore forte come lui aggiunge qualcosa in più.