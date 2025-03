Inter-news.it - Oriali allo scoperto: «Scudetto, corsa a tre! Inter qualcosa in più»

, Coordinatore dello staff tecnico del Napoli e collaboratore di Antonio Conte, in un’vista a Radio CRC ha espresso la sua opinione riguardo la lotta.OBIETTIVI NAPOLI – Lelechiarisce gli obiettivi iniziali del Napoli: «L’obiettivo all’inizio della stagione era quello di qualificarci per le coppe europee, preferibilmente dalla porta principale, fin qui mi sembra che non ci si possa lamentare. La squadra fino ad ora ha fatto molto bene e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. La speranza è che i giocatori rientrino dalle loro rispettive nazionali in buone condizioni e senza nessun infortunio. Non ci aspettavamo di trovarci in questa posizione in classifica a nove giornate dalla fine del campionato»., Napoli e Atalanta:a trePER LOvede tre squadre in lotta al vertice: «Le squadra che concorrono per losono tre:, Atalanta e Napoli.