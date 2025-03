Unlimitednews.it - Ordigno contro poliziotti, obbligo di dimora per 9 ultras della Cavese

BARI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Salerno ha eseguito un’ ordinanza di applicazione di misura cautelare personale dell’dinel Comune di residenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, su richiestaProcuraRepubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti di 9. Agli indagati sottoposti a misura cautelare, peraltro, è stato prescritto di non allontanarsi dal proprio domicilio durante lo svolgimento di manifestazioni sportive alle quali partecipa la squadra di calcio. Il provvedimento trae origine dai fatti accaduti nel pomeriggio del 29 settembre 2024 in occasione dell’indi calcio-Latina, gara valevole per il campionato di serie C, quando – secondo la ricostruzione dei fatti risultante dalle indagini compiute, condivisa dal Gip – una frangia ditifoseria, composta da persone travisate e armate di bastoni, bottiglie di vetro e fumogeni, poneva in essere una violenta aggressionegli operatoriPolizia di Stato, schierati in servizio di Ordine Pubblico, attuando un vero e proprio blocco stradale che culminava, addirittura, con il lancio di un potenteesplosivo in direzione deidetonato a pochi metri dai loro piedi.