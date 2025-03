Abruzzo24ore.tv - Ora Legale 2025: Risparmio Energetico e Disturbi del Sonno, Ecco Come Affrontarlo!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - La transizione all'orail 30 marzo porta più luce alla sera, ma alcuni scompensi fisici e psicologici sono inevitabili.adattarsi al cambiamento. Nel, l’oraentrerà in vigore nella notte tra il 29 e il 30 marzo. Alle 2:00 del mattino, le lancette degli orologi verranno spostate in avanti di un'ora, portando direttamente le 3:00. Questo cambio segnerà l'inizio di giornate più lunghe, con più luce naturale nelle ore serali. Nonostante l’appeal di maggiori ore di luce, ci sono anche alcuni effetti collaterali, a partire dalla perdita di un'ora di, che non sembra molto, ma che può alterare i ritmi circadiani del corpo. Il cambiamento dei ritmi delpuò causare stanchezza, irritabilità, difficoltà di concentrazione enel riposo notturno, specialmente nei giorni successivi.