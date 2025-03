Ilrestodelcarlino.it - Operazione anti droga fuori dalla scuola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SASSUOLO E MARANELLO Hector, l’unità cinofilain dotazione alla Polizia Locale di Sassuolo, in trasferta a Maranello. O meglio, a supporto della Polizia Locale della città del Cavallino rampante che dopo aver posto in essere una serie di controlli nella zona compresa tra via Garibaldi, piazza Unità d’Italia e via Dino Ferrari, ieri ha effettuato ulteriori sopralluoghi anche nell’area adiacente all’Istituto d’Istruzione Superiore ‘A. Ferrari’, nella fascia oraria checipa l’inizio delle lezioni e che in precedenza aveva visto verificarsi episodi di vandalismo e gruppi di ragazzi abbandonarsi a condotte incivili (vandalismi e piccoli furti) ai danni di alcune attività commerciali. "I controlli della Polizia locale - spiega l’assessore alla Sicurezza di Maranello Elisabetta Marsigliante - proseguiranno nell’area che è stata oggetto delle segnalazioni.