Operaio di 53 anni muore a Lamezia Terme precipitando da un'impalcatura

Undi 53, Roberto Falbo, è morto cadendo dain una fabbrica per la produzione di mangimi a. Falbo, che era un dipendente della fabbrica, è deceduto sul colpo ed a nulla sono valsi i soccorsi prestatigli dal personale del 118, intervenuto insieme ai carabinieri ed ai vigili del fuoco. Sul posto anche il personale dello Spsal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. La Procura della Repubblica diha aperto un fascicolo sull’incidente per accertare eventuali responsabilità.Nella stessa area industriale, lo scorso gennaio, era avvenuta la prima morte sul lavoro su tutto il territorio nazionale. Nel primo mese dell’anno (ultimi dati disponibile) le vittime sul lavoro sono state 60, ben 15 in più rispetto al gennaio 2024.