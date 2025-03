Repubblica.it - Operaio al lavoro con 41 gradi, entrò in coma e ora è invalido: a processo i due datori di lavoro

Leggi su Repubblica.it

Il caso del dipendente di un’azienda metalmeccanica di Specchia, in provincia di Lecce, nell’estate 2023: anche un allarme della Regione Puglia sull’ondata di calore. Ma per la Procura i titolari, padre e figlio, non avrebbero adottato le cautele necessarie