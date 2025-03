Lapresse.it - Open Fiber: ecco come Boretto diventa ‘ultraveloce’ con ‘100% Fibra Vera’

Leggi su Lapresse.it

Nella cittadina emiliana diè arrivata laultraveloce con il progettodi, principale operatore italiano diottica FTTH e tra i leader in Europa.è uno dei primi cinque comuni italiani, da Nord a Sud, a promuovere il passaggio dal rame alla connessione di ultima generazione con un’infrastruttura a banda ultra larga, realizzata utilizzando la tecnologia FTTH,To The Home, lache arriva fino a casa. A raccontare la sua esperienza di attivazione dellaultraveloce, con una riduzione dei costi, un miglioramento nella connessione e altri vantaggi, è un utenteche vive a. “L’installazione tecnica è stata molto facile, i tecnici sono stati solleciti e l’assistenza è stata buona. Il risultato – spiega Carlo Sala – è che adesso quando guardiamo un film non abbiamo più nessuna interruzione e anche nelle video chiamate con mio figlio, che lavora a Pontedera, non abbiamo più interruzioni”.