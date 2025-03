Ilpiacenza.it - Open Day nei nidi del sistema integrato cittadino, sabato 22 marzo porte aperte alle famiglie

Leggi su Ilpiacenza.it

Tutto pronto, neid'infanzia e al servizio sperimentale Edugate, per l'Day in programma22, d9.3018.30. Come già annunciato nelle scorse settimane, per l'intera giornata si potrà accedere liberamente, senza necessità di prenotazione, a tutte le sedi di seguito.