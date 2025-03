Notizieaudaci.it - Omicidio suicidio a Napoli: 17enne apre la porta e trova la madre morta, il padre si è tolto la vita

La tragica scoperta della figlia della coppia ucraina nell’abitazione di via don BoscoHa ucciso la moglie colpendola con un corpo contundente e poi si èlaimpiccandosi:conferma l’ipotesi diformulata in prima istanza dalla Polizia di Stato sulla coppia di coniugi ucrainita. La 45ennetain cucina, il marito si è impiccato in bagnoLa 45enne Roxana Chornenka sarebbe stata uccisa in cucina con un arnese da lavoro dal marito Ivan Chornenhyy, 51 anni, che poi si èlain bagno impiccandosi con una corda. I cadaveri dei due coniugi sono stati scoperti, nella loro casa di via don Bosco a, dalla figlia. Nell’aprire ladi casa la giovane si èta di fronte alla terribile scena del corpo dellaprivo di