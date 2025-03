Secoloditalia.it - Ombre russe sul rogo dell’aeroporto di Heathrow. La mappa dei sabotaggi effettuati da Mosca

Mentre Scotland Yard comunica che l’anti-terrorismo sta guidando l’inchiesta sull’incendio all’aeroporto di, sottolineando comunque che “al momento non ci sono indicazioni di un atto criminale”, esperti non escludono la pista di uno russo. Lo riporta il Daily Mail, ricordando che dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la Russia e i suoi “proxies” sono stati accusati di una serie di attacchi per colpire Paesi europei alleati di Kiev e far crescere le divisioni interne. Ultima delle ipotesi dio, ovviamente sempre smentite dal Cremlino, è quella relative alla collisione nel Mare del Nord tra una petroliera americano e la nave cargo portoghese Solong, capitanata da un cittadino russo che è stato arrestato.Vengono riportate le congetture avanzate da alcuni esperti che evocano l’ombra di un ipotetico coinvolgimento di agenti russi nell’incendio sviluppatosi nella notte nell’impianto di North Hyde, come era stato fatto l’anno scorso in occasione di quello sprigionatosi in un deposito di pacchi della Dhl alla periferia di Birmingham e per un altro caso simile avvenuto a Lipsia, in Germania.