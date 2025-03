Formiche.net - Ombre russe dietro il rogo a Heathrow? L’ipotesi di un tabloid

“Vi sono interrogativi a cui andrà data risposta”, dice il governo britannico commentando il caos scatenatosi nel traffico aereo interno e internazionale come conseguenza del blackout che sta paralizzando l’aeroporto londinese diin seguito a un incendio divampato in una sottostazione elettrica di zona. Ora, però, “la priorità” è affrontare l’emergenza e riportare lo scenario alla normalità, ha premesso un portavoce di Downing Street. È prematuro “avanzare congetture” di sorta su ipotetici sospetti di atti intenzionali, ha aggiunto. Funzionari del governo britannico hanno dichiarato che la polizia antiterrorismo sta conducendo le indagini, sebbene il segretario all’Energia, Ed Miliband, abbia affermato in mattinata che non ci sono “indicazioni” di un atto doloso.I numeri dello scaloè l’hub più trafficato d’Europa.