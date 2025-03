Lopinionista.it - Omara Portuondo e Ariel Jimenez nella nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”

ROMA – La celebre cantante cubanae suo figliosaranno i protagonisti delladi “in”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondoo-americano e iberico condotto daD’Amico. Appuntamentonotte tra domenica 23 e sabato 24 marzo, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).è una delle cantanti più celebri e rispettate di Cuba, conosciuta per la sua straordinaria carriera musicale che abbraccia vari generi, tra cui il son cubano, la musica afrocubana e il bolero. Per l’occasione si racconterà aD’Amico, cui rivelerà particolari della sua carriera musicale. Con lei anche il figlio produttore e musicista. Nata all’Avana nel 1930, ha iniziato la sua carriera negli anni ’40 come cantante jazz, ma è divenuta famosa come membro del Buena Vista Social Club, un progetto che ha celebrato la musica tradizionale cubana e la ha portata a un pubblico internazionale.