Ilfattoquotidiano.it - “Olly mi ha spiegato perché ha rinunciato a Eurovision e ho capito la sua decisione Gli voglio bene. Per stare soli servono carezze”: parla Lucio Corsi

“Dopo circa due anni ho trovato nove canzoni diverse e le ho convinte ad andare ad abitare nello stesso palazzo. Così è nato il disco”. Sembra quasi un miracolo leggere le parole di, dopo l’exploit a Sanremo con “Volevo essere un duro” (etichetta Sugar Music), mentre presenta il disco omonimo. Un racconto in musica delicato chedi sentimenti,tudini, di amore, ma anche di personaggi reali e surreali. Quasi una poesia o un dipinto in acquerello.Ormai abituati alla frenetica corsa della discografia che ormai propone a settimana molteplici progetti – spesso ‘mordi e fuggi – e il trionfo dell’auto-tune, ecco chesottolinea, quasi con un evidenziatore giallo, che per far musica ci si può prendere del tempo, riflettere, lasciar sedimentare le parole per raccontarsi e raccontare il mondo che ci circonda.