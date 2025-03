Dayitalianews.com - Oggi inizia la primavera: temperature miti e giornate più lunghe

Con l’equinozio di21 marzo, entriamo ufficialmente nella stagione del risveglio della natura. Dopo mesi di freddo ecorte, le ore di luce aumentano e leno a salire, portando un clima più mite in gran parte del Paese.Le previsioni meteo per i prossimi giorniL’arrivo dellasi fa sentire conpiacevoli e un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. In particolare:Nord Italia: cieli sereni o poco nuvolosi conche variano tra i 12 e i 18°C. Possibili foschie mattutine in Pianura Padana.Centro Italia: clima mite con massime tra i 15 e i 20°C, specie sulle regioni tirreniche. Leggera variabilità sul versante adriatico.Sud Italia e Isole:soleggiate conche in alcune località della Sicilia e della Sardegna potrebbero sfiorare i 22°C.