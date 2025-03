Internews24.com - Odgaard, retroscena Spalletti: «Ecco come si comportò con me all’Inter. Da quando sono al Bologna…»

di Redazionesvela uninteressante sul suo passatocosa ha detto su Luciano, le dichiarazioni dell’ex nerazzurroIntervenuto per La Gazzetta dello Sport Jens, attuale attaccante del Bologna, ma che vanta un passato nelle giovanili dell’Inter ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni:SUL BOLOGNA – «Spaventato di tornare in Italia? No, avevo fame di dimostrare. Il calcio non è così semplice, serve fortuna e l’occasione che io ho trovato in Olanda. Poi bisogna sempre credere in se stessi»PASSATO– «è sempre stato simpatico con me, anchemiinfortunato, ma l’ho conosciuto solo in allenamento, perché giocavo con la Primavera. Daarrivato qui a Bologna abbiamo fatto bene le volte che abbiamo affrontato l’Inter, speriamo di continuare così anche la prossima»SFIDA CON L’INTER IMPORTANTE PER IL BOLOGNA – «Certo, e può fare grande differenza prendere punti o no.