Odessa è in fiamme dopo il massiccio attacco di droni russi

La città portuale di, nell’Ucraina meridionale, è stata avvolta dallegiovedì seraessere stata colpita da unsu vasta scala di, poche oreche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva espresso ottimismo sulla fine della guerra e mentre i colloqui di pace dovrebbero riprendere lunedì.Tra gli obiettivi ac’erano un grattacielo residenziale e un centro commerciale, ha affermato il governatore locale Oleh Kiper. I video condivisi sui social media mostrano quella che sembra essere un’infrastruttura civile ine enormi colonne di fumo che si alzano sulla città. La CNN non è stata in grado di verificare immediatamente i video. Il presidente ceco Peter Pavel si trovava nella città portuale in visita ufficiale al momento dell’, ha affermato il funzionario ucraino Dmytro Kuleba.