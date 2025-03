Iltempo.it - "Occupare è giusto, abolire il carcere", il mantra di Salis e il botta e risposta con Fedez | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Torna col suoIlaria, ossia cheillegalmente le case èe che ilva abolito, e non lo fa nel solito appuntamento tra Ong e centri sociali ma nel podcast die Mr. Marra, Pulp. Sarà infatti l'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra l'ospite della prossima puntata. Ma cosa dice? Un'anticipazione diffusa da AdnKronos riporta alcune dichiarazioni dei protagonisti della puntata sui cavalli di battaglia dell'ex detenuta in Ungheria, dalle occupazioni abusive di immobili all'abolizione del. "Trovo nobile e virtuoso dire ‘io sono per l'abolizione delle carceri', cioè posso essere d'accordo o meno, però mi aspetto che chi rappresenta un'istituzione, oltre a pronunciare il principio, mi porti una soluzione un po' più strutturata", le dice il rapper milanese.