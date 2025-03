Tuttivip.it - “Occhio a cosa fa appena esce”. Grande Fratello, svolta inaspettata: la scoperta su Zeudi

Leggi su Tuttivip.it

In questa diciottesima edizione del, un volto in particolare ha saputo imporsi tra i concorrenti più amati:Di Palma. La giovane modella ha conquistato il pubblico sin dalle prime settimane, diventando una delle protagoniste indiscusse del reality show di Canale 5. Grazie anche al supporto delle sue fedelissime fan, le “Zelena”,ha guadagnato un posto da finalista, posizionandosi come la terza concorrente ufficialmente in gara per la vittoria.La sua ascesa nel programma condotto da Alfonso Signorini non è passata inosservata e, in attesa di scoprire se riuscirà a trionfare nella finalissima del 31 marzo, già si parla del suo futuro nel mondo dello spettacolo. A lanciare l’indiscrezione sono stati gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano: secondo quanto riportato,potrebbe essere stata adocchiata dagli autori de L’Isola dei Famosi, pronta a tornare in onda a maggio sempre su Canale 5, con la conduzione affidata per la prima volta a Veronica Gentili.