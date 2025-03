Ilrestodelcarlino.it - Ocarine in concerto per Ant . Una raccolta fondi in musica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Più che dei semplici strumenti, ledi Budrio sono ormai una tradizione riconosciuta su scala internazionale e il prossimo martedì si esibiranno in unbenefico per assistere la fondazione Ant. Lo spettacolo, che si terrà alle 21 nella prestigiosa Sala Bossi, cuore del conservatorio Giovan Battista Martini, vedrà sul palco il Gruppo Ocarinistico Budriese, che anche quest’anno si prepara per il tour in Giappone, dopo il sold-out delle ventitré date del tour precedente. Infatti, lo show – intitolato ‘Sulla strada di Shanghai:nell’aria’– non poteva che fare tappa nella città natale, prima di esibirsi il prossimo 30 marzo a Shanghai, riprendendo poi il tour in Giappone. Lo strumento è infatti, come raccontato da Alberto Ciarocca, uno dei musicisti "estremamente apprezzato e parte della cultura giapponese, oltre che essere presente in numerose colonne sonore".