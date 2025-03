It.insideover.com - Nvidia fa sorridere Trump: centinaia di miliardi di investimenti negli Usa in arrivo

didi dollari diinper rafforzare la filiera tecnologica statunitense in nome della prevenzione delle sanzioni commerciali e della guerra all’ultimo brevetto e all’ultima catena del valore tra Usa e Cina., fresca di eccellenti risultati nell’ultima trimestrale, non vuole fermarsi di fronte al rischio di una guerra dei dazi tra l’amministrazione di Donalde i suoi rivali asiatici, a partire dalla Repubblica Popolare, ma intende cavalcare, nei limiti del possibile, i cambiamenti economici e industriali in atto.Parlando al Financial Times Jensen Huang, amministratore delegato e co-fondatore di, ha dichiarato che nei prossimi quattro anni, guarda caso quelli dell’amministrazione, l’azienda investirà nella catena del valore interna agli Usa ben 500di dollari per comprare sul suolo americano beni e servizi.