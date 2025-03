Lortica.it - Nuovo volto per l’ospedale San Donato di Arezzo: 200 milioni per la riqualificazione

La Regione Toscana rafforza il piano di ristrutturazione e ammodernamento delSandicon un ulteriore investimento di 70di euro, portando il totale delle risorse disponibili a 200. L’obiettivo è trasformare la struttura in un ospedale moderno ed efficiente, attraverso interventi strutturali e tecnologici.Un impegno strategico per la sanità toscanaIl presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha definito questa operazione “una scelta politica forte”. L’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, ha sottolineato l’importanza del Sannel garantire elevati standard di assistenza. Già 35erano stati stanziati per la costruzione deledificio volano, necessario per consentire i lavori senza interrompere le attività ospedaliere.