Nuovo Sinigaglia, pronto uno stadio da 12mila posti: ecco il progetto

Como, 21 marzo 2025 – La matricola Como 1907 fa sognare i tifosi che chiedono piùper poter assistere alle partite casalinghe. Fino a qualche anno fa diecimilasarebbero stati impossibili da riempire, ma adesso la capienza dellosta stretta anche se è stata aumentata di oltre 3milaa sedere dall’inizio della stagione. Per questo Palazzo Cernezzi, in accordo con la società, sta lavorando a un ulteriore ampliamento che porterà la capienza dellocittadino a salire fino aa partire dalla prossima stagione. Per raggiungere l’obiettivo e crescere di altri 1.200rispetto agli attuali, verrà riaperta al pubblico la parte destra della curva ospiti, a fianco del palco dove si esibiscono gli artisti durante i concerti pre-partita, un’altra delle novità portate dalla promozione in Seria A.