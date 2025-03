Lanazione.it - Nuovo punto d’accoglienza per Casa Masaccio

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 marzo 2025 –perIn occasione delle Giornate Fai di Primavera che arrivano nella città del Marzocco sabato 22 e domenica 23 marzo, alle 16,30 di domani, sabato 22 marzo, sarà inaugurato ildi accoglienza del museo civico di arte contemporanea Sono in programma sabato 22 e domenica 23 marzo le Giornate FAI di Primavera, giunte quest’anno alla loro 33esima edizione. Un evento che vedrà l’apertura di 750 luoghi speciali in 400 città da nord a sud della Penisola. E quest’anno il Fondo per l’Ambiente italiano ha scelto proprio San Giovanni Valdarno per il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. Il comune, su proposta della delegazione FAI di Arezzo e provincia ha organizzato due giornate alla scoperta delle ricchezze della città, dove ben 5 luoghi attenderanno i visitatori con le loro aperture straordinarie: Palazzo d’Arnolfo con il suo Museo delle Terre Nuove, Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, Basilica di Santa Maria delle Grazie, Chiesa della Santissima Annunziata eCentro per l’Arte Contemporanea.