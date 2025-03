Arezzonotizie.it - Nuovo punto d’accoglienza per Casa Masaccio

Sono in programma sabato 22 e domenica 23 marzo le Giornate FAI di Primavera, giunte quest’anno alla loro 33esima edizione. Un evento che vedrà l’apertura di 750 luoghi speciali in 400 città da nord a sud della Penisola. E quest’anno il Fondo per l’Ambiente italiano ha scelto proprio San Giovanni.