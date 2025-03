Iltempo.it - Nuovo incarico per Sangiuliano: scelta la città da cui sarà corrispondente Rai

A decorrere dal primo aprile Gennaroassumerà ufficialmente l'dida Parigi per la Rai. Secondo quanto svela l'Adnkronos, all'ex ministro della Cultura ed ex direttore del Tg2 verrà affidata la responsabilità della sede parigina a decorrere dal primo maggio. La giornalista Nicoletta Manzione assumerà a sua volta l'dida Londra, e dal successivo primo giugno le verrà affidata la responsabilità della sede di corrispondenza. Marco Varvello,sinora da Londra per la Rai e prossimo alla pensione, rientrerà in Italia a fine maggio per lo smaltimento delle ferie residue.è stato direttore del Tg2 e vice direttore del Tg1. Laureato in Giurisprudenza e con un dottorato di Ricerca PhD in diritto internazionale, ha frequentato l'Alto istituto studi strategici (Iasd) ed è autore di diverse biografie di leader internazionali, tra cui Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping e Hillary Clinton.