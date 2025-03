Spazionapoli.it - Nuovo centro sportivo Napoli, c’è la data dell’acquisto: l’annuncio in diretta

La questione potrebbe risolversi in brevissimo tempo, svelati importanti dettagli su tempistiche e sul progetto azzurro.Sono ormai mesi che i discorsi relativi al futurodelvanno avanti. La società azzurra, o meglio Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di una zona che possa accogliere le esigenze del club e della squadra, ma non è così semplice. Sono tante le circostanze da prendere in considerazione, dalla location ai rapporti con le istituzioni per poter procedere. Oggi, però, sono emerse due importanti novità sulla questione. Antonio Luise, ex consigliere comunale, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, ai quali ha rivelato alcuni aggiornamenti importanti.“Ci sono ulteriori novità, ci sono accelerazioni per l’acquisto dei terreni de ‘La Piana’, a Castel Volturno, per la costruzione deldel