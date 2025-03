Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve: Mancini e non solo, le quattro idee per la prossima stagione. A chi pensa la società in caso di ribaltone

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24e non, leper la. A chilaindiin panchinaIn casantus ci si sta interrogando molto in questi giorni sul futuro della panchina e sulla posizione di Thiago Motta, che se non nell’immediato comunque a giugno rischia di vedersi sollevato dal suo incarico.Sonosecondo Tuttosport le possibilida cui ripartire. Oltre a(con l’ex ct della Nazionale ci sarebbe un accordo di massima), occhio anche ai nomi di Pioli, Conte e Gasperini.Leggi suntusnews24.com