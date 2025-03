Ilrestodelcarlino.it - Nuovi negozi aprono a Civitanova: arrivano Goldenpoint e Stefanel

, 21 marzo 2025 - In soli tre mesi, a, sono state inaugurate tredici nuove attività e altre sono in arrivo. Le ultime,, in corso Umberto I. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, insieme al consigliere comunale Gianluca Crocetti, ha voluto dare il suo benvenuto personale a queste nuove realtà. “Aprire un’attività oggi - ha dichiarato il primo cittadino - significa mettersi in gioco, avere coraggio e credere nelle potenzialità di questa città. Ogni nuova attività rappresenta una risorsa preziosa e un segnale di fiducia nel futuro di. È un gesto che merita il nostro più sincero ringraziamento”.arricchisce così l’offerta cittadina nel settore dell’abbigliamento intimo e delle calze. A poca distanza, ha aperto, con eleganti collezioni.