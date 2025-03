Ilrestodelcarlino.it - Nuovi locali a Bologna: apertura diffusa per le Cesarine

, 21 marzo 2025 - Un nuovo home restaurant, diffuso in diversi punti del centro storico, nel segno della socialità e della promozione della cultura gastronomica bolognese. La giunta Lepore ha approvato, bocciando ben 17 richieste, un solo progetto commerciale in deroga al vincolo Unesco. È 'nel Centro storico di', un home restaurant che sarà diffuso in città, con l'intento di "promuovere la tradizione gastronomica bolognese attraverso esperienze culinarie autentiche, vissute in un contesto intimo, accogliente e familiare", fa sapere l'amministrazione. Sono sette i punti in cui sorgerà l'attività: in piazza Verdi, via Testoni, Fossalta, delle Tovaglie, della Grada e due in via Santo Stefano. Qui, "corsi di cucina, pranzi e cene conviviali - comunicano da palazzo d'Accursio -, promuovendo una socialità sana e accessibile, offrendo ai residenti e ai turisti l'opportunità di vivere esperienze significative legate alla tradizione culinaria locale, secondo un modello di turismo sostenibile e di qualità, lontano dalle dinamiche del turismo di massa".