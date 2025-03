Ilrestodelcarlino.it - Nuova ondata di maltempo in Emilia-Romagna: temporali in arrivo, ecco dove

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 21 marzo 2025 – Fine settimana diin. Secondo le previsioni meteo, piogge e rovesci colpiranno quasi tutto il centro nord a macchia di leopardo. Arpae e Protezione Civile hanno emesso, per la giornata di domani, sabato 22 marzo, un’allerta ‘gialla’ (criticità ordinaria) per piene dei fiumi, frane,e vento.e vento forte: le zone a rischio Ildel 22 marzo e l’effetto sui fiumi Rischio frane:Che tempo farà domenica 23 marzo inPrevisioni meteo prossima settimana Stato d’emergenza: nuovo stanziamento Previsioni meteo giorno per giornoe vento forte: le zone a rischio “Sono previsticon precipitazioni intense, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale e zona di pianura ovest”, informa il bollettino.