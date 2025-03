Iltempo.it - Nuova discesa dei prezzi di benzina e diesel. Da quanto i costi non erano così bassi

Continuano a scendere idei carburanti alla pompa, nonostante il secondo rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati. Sia per lache per il gasolio siamo, in media nazionale, al livello più basso dal 4 gennaio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati del gasolio. Per Tamoil registriamo un taglio di due centesimi al litro. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,772 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,778, pompe bianche 1,761),self service a 1,676 euro/litro (-3, compagnie 1,682, pompe bianche 1,664).