Nuova campagna SS25 di Gutteridge ispirata a Lisbona

Ladisi ispira adando vita a un racconto di eleganza autentica: un viaggio emozionale che prende vita nel cuore di una città dalle mille sfumature, dove passato e presente si fondono in perfetto equilibrio.Le iconiche facciate decorate con azulejos, le strade tranquille e gli edifici dai toni pastello diventano La scenografia ideale per una collezione che celebra l’eleganza sartoriale con un twist moderno: i capi dellasi distinguono per raffinatezza e praticità, tessuti leggeri, dettagli ricercati e una palette cromaticaai toni caldi e luminosi della città.La collezione che comprende abiti, giacche, pantaloni, camicie e accessori è un vero e proprio viaggio di stile che celebra l’essenza dell’eleganza maschile firmataper un uomo versatile e sicuro di sé, che veste con naturalezza e disinvoltura: un invito a lasciarsi trasportare dal fascino autentico di, alla scoperta di un guardaroba che combina tradizione sartoriale e freschezza contemporanea.