Lanazione.it - Nuova allerta meteo arancione in Toscana: le zone a rischio

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 marzo 2025 – E’ di nuovoinper questo fine settimana, 22-23 marzo.inPrevisioniinNel dettaglio è stato emesso dalla protezione civile regionale un’peridrogeologico sulla tutta lacentro-settentrionale a partire dalle 7 di domani, sabato 22 marzo, fino a fine giornata. A1 - Arno-Casentino A2 - Arno-Valdarno Sup. A3 - Arno-Firenze A4 - Valdarno Inf. A5 - Valdelsa-Valdera A6 - Arno-Costa B - Bisenzio e Ombrone Pt C - Valdichiana E1 - Etruria E2 - Etruria-Costa Nord E3 - Etruria-Costa Sud F1 - Fiora e Albegna F2 - Fiora e Albegna-Costa e Giglio I - Isole L - Lunigiana M - Mugello-Val di Sieve O1 - Ombrone Gr-Alto O2 - Ombrone Gr-Medio O3 - Ombrone Gr-Costa R1 - Reno R2 - Romagna-S1 - Serchio-Garfagnana-Lima S2 - Serchio-Lucca S3 - Serchio-Costa T - Valtiberina V - Versiliaingialla invece peridrogeologico e temporali forti sul resto della regione per tutta la giornata di domani.