Nuoto Meeting di Livorno | ottima prova di Quadarella sfida tra Viberti e Martinenghi

Leggi su Sportface.it

E’ tempo di ‘di’ per ilnazionale italiano, che torna in vasca il 22 marzo. La rassegna apre il percorso verso gli Assoluti di Riccione di aprile, fondamentali per i Mondiali di Singapore. Daniele Del Signore si impone nei 100 dorso. Il 17enne di Genzano nuota in 55”25, con un ritorno notevole in 28?37. Matteo Brunella termina alle sue spalle in 55”55 e Michele Lamberti completa il podio in 55”59. Nei 50 dorso, Martina Biasioli ha la meglio nel derby piemontese contro Giada Gorlier, toccando in 28”82. Terzo posto su Chiara Gattafoni.I 400 metri stile libero vanno a Davide Marchello, che chiude a 3’50”81 davanti a Marco De Tullio che finisce in 3’51”95. Terzo posto invece per Gabriele Detti, che completa il podio con un crono di 3’52”00. Simonainizia l’anno al meglio con i 200 stile libero, nuotato in 1’59”32 con un ultimo cinquanta in 29”77.