Nuoto, Martina De Guglielmo qualificata per le finali dei "Criteria Nazionali Giovanili' di Riccione

Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo importante exploit perDeche si èper ledei ‘che si svolgeranno adal 28 al 30 marzo con al via quasi 2000 partecipanti tra uomini e donne in una manifestazione che riunisce gli elementi più promettenti del movimento italiano.La giovanissima nuotatrice prenderà parte all’atto conclusivo per l’assegnazione dei titoli tricolori di stile libero nei 400m (tempo di qualificazione 04’24.02), 800m (tempo di qualificazione 08’52.67) e 1500m (tempo di qualificazione 17’14.66) a testimonianza della poliedricità della Deche si allena alla piscina Open Sky di Calvi ed è tesserata con la società CentroSporting. La classe 2009, sotto la guida del suo allenatore Antonio Palmiero, sta continuando il suo percorso di crescita ma non è certo nuova a risultati simili perché nella sua carriera ha già raggiunto in altre occasioni ledei Campionati Italiani.